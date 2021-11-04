Следователи выяснили, кто поджег налоговую инспекцию Гомельского района в 2017 году

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минску продолжает расследовать дело о создании преступной организации и руководстве ею, участии в ней (ч.1 и 2 ст.285 УК). Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Получены неопровержимые доказательства причастности к действиям преступной организации четырех граждан - участников прошлогодних массовых беспорядков в столице. Двое из них, 31-летний мужчина и 26-летняя девушка, администрировали анархистские интернет-ресурсы и Telegram-каналы, признанные в Беларуси экстремистскими. Их активными участниками были 21-летний и 25-летний мужчины. Кроме этого, некоторые из этих граждан руководили экстремистскими формированиями, в том числе "Революционное действие", "Народная самооборона" и "Революцiйна дiя".

Следствие с сотрудниками ГУБОПиК МВД продолжают устанавливать всех участников преступной организации, эпизоды их противоправной деятельности, которым будет дана правовая оценка.

Следователи уже выяснили: 31-летний мужчина и 26-летняя девушка причастны к поджогу коктейлями Молотова налоговой инспекции Гомельского района в марте 2017 года. Фигуранты организовали преступление: подыскали поджигателей и дали им указания. Исполнители сняли свои действия на видео, которое отправили как отчет организаторам. Поступок этих людей квалифицирован как особо злостное хулиганство, умышленное уничтожение и повреждение имущества, незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ.-0-