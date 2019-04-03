Следователи выясняют обстоятельства ДТП с умершим за рулем водителем в Гомеле

На месте происшествия. Фото из Telegram-канал Следственного комитета Беларуси

3 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства сегодняшнего ДТП в Гомеле, в котором авто выехало на тротуар, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.

Предварительно установлено, что 59-летний водитель автомобиля Audi в связи с резким ухудшением самочувствия не справился с управлением, выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину-пешехода.

Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть водителя и пешехода.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа.

Следователи просят очевидцев происшествия и обладающих записью видеорегистратора о ДТП обратиться в УСК по Гомельской области по телефонам: (8029) 333-32-05, (8044) 772-75-45.-0-