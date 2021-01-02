Фото СК
2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства гибели 24-летнего парня в Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
"По предварительной информации, ночью 2 января во время драки в агрогородке Лесной Минского района 18-летний парень нанес несколько ударов 24-летнему, который скончался в автомобиле скорой помощи", - рассказали в СК.
На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Зафиксирована следовая картина, изъяты предметы, имеющие отношение к произошедшему.
В отношении 18-летнего молодого человека Минским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть) Уголовного кодекса Беларуси.-0-