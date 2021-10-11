11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства гибели супругов в Логойском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Вечером 9 октября поступило сообщение о доставленной в больницу в бессознательном состоянии семейной паре из городского поселка Плещеницы. По предварительной информации, днем 9 октября супруги употребили спиртное. Около 17.00 мужчина позвонил дочери и сообщил, что мать плохо себя чувствует, попросил приехать, позже сообщил и о своем плохом самочувствии. Девушка вызвала скорую медицинскую помощь. Утром следующего дня 53-летний мужчина и 50-летняя женщина скончались в больнице не приходя в сознание. Семья по месту жительства характеризовалась положительно.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертных исследований, допрошены родственники и соседи погибших.

Логойский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.144 (причинение смерти по неосторожности двум лицам) УК.-0-