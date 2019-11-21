Следователи выясняют обстоятельства происшествия с мойщиком автоцистерны в Могилеве

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия с работником автомойки, который потерял сознание во время мытья автоцистерны. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По имеющимся данным, 20 ноября около 23.00 на одно из предприятий по мойке машин прибыл оборудованный цистерной автомобиль. Для работы внутри цистерны на авто поднялся 30-летний мойщик. Известно, что резервуар не был заполнен. Перед проведением работ мужчина надел противогаз. Спустя несколько минут мойщик перестал откликаться и был обнаружен в цистерне водителем автомобиля, который сообщил о произошедшем в МЧС", - рассказали в СК.

В бессознательном состоянии мужчина был госпитализирован, ему оказана медицинская помощь. Сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

По факту происшествия проводится проверка. По предварительной информации, одной из причин могло стать отравление парами неустановленного вещества. Следователям предстоит определить, какое вещество находилось в цистерне и был ли исправен использованный мужчиной противогаз. Также нужно установить обстоятельства выполнения работ на предприятии в ночное время суток. Прямо сейчас продолжается работа на месте происшествия.

Как сообщалось, 20 ноября в 22.59 спасателям поступило сообщение о нахождении человека в автоцистерне с неизвестным веществом на территории предприятия по ул.Калужской в Могилеве. Спасатели извлекли из емкости работника этого предприятия. По предварительным данным МЧС, ранее в автоцистерне перевозился карбамидоформальдегидный концентрат.-0-