Следователи выясняют обстоятельства разбойного нападения на 35-летнюю гомельчанку

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело по факту нападения на 35-летнюю жительницу Гомеля, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК региона Мария Кривоногова.

Установлено, что 2 сентября примерно в 20.30 двое 18-летних парней и один 17-летний напали на женщину возле подъезда ее дома на улице Быховской. "Молодые люди с применением насилия поместили гомельчанку в ее автомобиль BMW X6 и вывезли за город. В пути под угрозой изнасилования и убийства требовали у нее $15 тыс., которые им якобы задолжал ее покойный супруг", - рассказала официальный представитель. В лесу молодые люди обнаружили в багажнике авто рюкзак с $5 тыс. и Br400. Деньги забрали.

На обратном пути в Гомель автомобиль попал в поле зрения сотрудников милиции. Однако молодые люди покинули машину и скрылись. Ночью недалеко от своего места жительства один из троих нападавших был задержан. С ним работают следователи.

Местонахождение двоих других нападавших устанавливается. Следователи просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении этих лиц, обратиться в УСК по Гомельской области по телефонам 8(044) 772-75-45, 8(0232) 69-31-23.

Фото УСК по Гомельской области

Известно, что двое из нападавших - родные братья. Все трое не имеют места работы и учебы, ранее привлекались к уголовной ответственности за хищения.

По уголовному делу создана следственная группа, работу которой координирует заместитель начальника УСК по Гомельской области.-0-