Следователи выясняют обстоятельства разбойного нападения на букмекерскую контору в Минске

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина совершил разбойное нападение на букмекерскую контору, следователи выясняют обстоятельства. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Сегодня около 18.20 в букмекерскую контору зашел неизвестный и потребовал передать ему деньги из кассы. В руках у мужчины был предмет, похожий на пистолет. Работница заведения передала ему Br1,5 тыс. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК (разбой).

Тех, кто знает что-то о личности мужчины, просят сообщить в УСК по Минску по телефону 8 (017) 389-55-55.-0-