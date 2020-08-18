18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства разбойного нападения на магазин бытовой химии в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

В магазин бытовой химии 17 августа около 18.45 зашли двое неизвестных, которые потребовали передать им деньги из кассы. В руках у одного из них было горлышко от стеклянной бутылки. Работница магазина отказалась выполнить их требование и оказала активное сопротивление, после чего мужчины скрылись с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 ч.2 ст.207 (покушение на разбой, совершенный группой лиц) УК. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками милиции проводятся следственные действия и мероприятия, направленные на установление личности мужчин.

Следователи просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями о личности мужчин, обращаться в УСК по Минску по телефону 8 (017) 389-55-55.-0-