Следователи выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Барановичском районе

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Барановичском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Вечером 24 декабря 67-летний водитель автомобиля Kia Rio двигался по автодороге Барановичи - Волковыск - Пограничный - Гродно. В салоне легкового автомобиля также находилась 32-летняя женщина и 35-летний мужчина. На 16-м км автодороги водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с МАЗом под управлением 56-летнего мужчины.

Водитель легковушки и пассажирка от травм скончались на месте. Выжившему пассажиру оказывают медпомощь. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Фото СК

Следователи с участием специалистов УГКСЭ по Брестской области осмотрели место происшествия, назначили экспертные исследования, допрошены свидетели.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).-0-