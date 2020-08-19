Следователи выясняют обстоятельства смертельного ранения мужчины при нападении на правоохранителей

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства смертельного ранения мужчины во время пресечения нападения на правоохранителей. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 11 августа в Бресте двое мужчин напали на лиц, охранявших общественный порядок при проведении несанкционированного массового мероприятия. Во время нападения мужчины наносили удары металлической трубой, а также предприняли попытку завладеть огнестрельным оружием, что подтверждается имеющимися у следствия материалами.

Предварительно установлено, что, пресекая противоправные действия нападавших, правоохранители применили физическую силу. Один из них, воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием, применил в отношении нападавшего оружие, выстрелив в направлении плеча. Однако ввиду продолжавшегося активного сопротивления мужчины непреднамеренно ранил его в область головы.

Раненый был госпитализирован. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, к сожалению, 19 августа он скончался.

Следователи дадут окончательную правовую оценку действиям нападавших, а также правомерности применения оружия лицом, на которое возложены функции по охране общественного порядка.-0-