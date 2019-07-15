Следователи выясняют обстоятельства смерти гостя на свадьбе в Кобринском районе

15 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Кобринский РОСК проводит проверку по факту смерти мужчины в агрогородке Городец, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Примерно около 23 часов 13 июля вблизи одного из зданий населенного пункта был обнаружен труп жителя агрогородка Антополь 1958 года рождения. "С целью установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза", - отметил Дмитрий Иванюк.

В этот день в Городце гуляла свадьба. Мужчина был одним из гостей. Незадолго до трагедии вместе с отцом невесты он стал участником конфликта с группой молодых людей. Вскоре после этого мужчина умер, отца невесты госпитализировали.-0-