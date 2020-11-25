Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины и женщины при пожаре в Любанском районе

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства смерти при пожаре в Любанском районе 54-летнего мужчины и 60-летней женщины, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По предварительной информации, 23 ноября вечером мужчина и женщина в одной из деревень Любанского района в летней кухне своего дома вместе с соседкой распивали спиртное. Для обогрева помещения мужчина топил печь. На следующий день соседка обнаружила тела без признаков жизни.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предположительно пара отравилась угарным газом, для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Любанский РОСК проводит проверку.-0-