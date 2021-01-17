Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины в Копище под Минском

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины в деревне Копище, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"Минский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 31-летнего мужчины в деревне Копище Минского района", - сказала Елена Крупенина.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства случившегося.-0-