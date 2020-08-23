Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины в Минске

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства смерти 28-летнего мужчины в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

"22 августа в лесополосе вблизи одного из домов на улице Парниковой в Минске обнаружено тело молодого человека без признаков жизни. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено", - рассказали в СК.

Проводится проверка, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ.

Молодой человек числился без вести пропавшим с 12 августа. Со слов супруги, незадолго до произошедшего они приняли решение о разводе. В СК отметили, что молодой человек не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не задерживался по указанному поводу.

"Ряд интернет-ресурсов поспешили связать исчезновение и гибель мужчины с происходящими событиями в стране, что не соответствует действительности. Авторы некоторых ресурсов целенаправленно придают каждому информационному поводу политическую окраску. Обращаем внимание СМИ на недопустимость распространения недостоверной информации", - добавили в ведомстве. -0-