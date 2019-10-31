Следователи выясняют обстоятельства травмирования рабочего зерносушилки в Дзержинском районе

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дзержинским районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту производственного травматизма. Инцидент произошел 24 октября на территории зерносушильного комплекса в деревне Заболотье Дзержинского района, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"53-летний мужчина, работающий оператором сушильных установок, во время управления процессом подготовки и сушки зерна получил телесные повреждения. В тяжелом состоянии мужчина находится в учреждении здравоохранения", - проинформировала Татьяна Белоног.

Следователи с участием эксперта осмотрели место происшествия, зафиксировали следы, изъяли техническую и служебную документацию, которая касается трудовых отношений, техники безопасности, охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему.-0-