14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства убийства пенсионерки в Лиде. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Утром 10 сентября в милицию поступило сообщение об обнаружении в квартире тела 84-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следователями совместно со специалистами ГКСЭ осмотрено место происшествия, изъят ряд следов и объектов, назначены судебно-медицинская и судебно-генетическая экспертизы.

"По подозрению в совершении преступления задержана дочь погибшей. Установлено, что днем 9 сентября между ней и матерью произошел конфликт. Пенсионерка отчитывала свою 46-летнюю дочь из-за чрезмерного употребления алкоголя и ведения аморального образа жизни. В ходе конфликта женщина задушила свою мать", - рассказали в СК.

В настоящее время подозреваемая допрошена, с ее участием проведена проверка показаний на месте. Решается вопрос о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.-0-