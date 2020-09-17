Следователи выясняют обстоятельства убийства жителя Мозыря

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства убийства 58-летнего мозырянина, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По данным следствия, в конце августа 19-летний житель Брестской области приехал в Мозырь для получения высшего образования. Днем 31 августа, прогуливаясь по улице, парень заметил спавшего на траве мужчину. Подойдя поближе, молодой человек нанес незнакомцу несколько ударов ножом, затем ушел с места преступления и вызвал милицию.

Следственно-оперативная группа обнаружила недалеко от пешеходной дорожки тело мужчины с ножевыми ранениями, а также кухонный нож. По предварительным выводам экспертов, смерть потерпевшего наступила в результате обильного внутреннего кровотечения.

Молодого человека, подозреваемого в убийстве, задержали в общежитии. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Он заключен под стражу. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.-0-