10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства взрыва газовоздушной·смеси в Бешенковичах, сообщили БЕЛТА в СК.

Днем 10 сентября на втором этаже многоквартирного дома в Бешенковичах взорвалась газовоздушная смесь. В результате повреждено оконное стекло в квартире. По предварительным данным, 56-летний хозяин жилья, находясь один дома, включил газ и закурил в санузле. Мужчина госпитализирован. Других пострадавших нет.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Изъяты необходимые для экспертиз предметы, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены соседи, сожительница пострадавшего.-0-