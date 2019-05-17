Следователи завершили осмотр на месте обнаружения погибшего сотрудника ГАИ

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет устанавливает обстоятельства убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области, сообщили БЕЛТА в СК.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области по ст.362 УК (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка). Тело 22-летнего лейтенанта милиции с признаками насильственной смерти было обнаружено 16 мая около 20.45 в лесном массиве в Могилевском районе.

"С момента обнаружения тела проводился осмотр места происшествия с привлечением возможностей передвижной криминалистической лаборатории СК. Он завершился утром 17 мая. Изъяты вещественные доказательства, которые приобщены к материалам уголовного дела. Совместно с оперативными сотрудниками милиции и экспертами продолжается установление обстоятельств совершения преступления", - проинформировали в СК.

Фото СК

Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, допрашиваются свидетели. Назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская и комплексная судебная генотипоскопическая. Их производство поручено специалистам ГКСЭ. Расследование уголовного дела осуществляется следователями главного следственного управления центрального аппарата ведомства.-0-