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14 октября 2020, 10:26

Следователи завершили расследование двойного убийства в Осиповичах

Фото СК
Фото СК

14 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Следователи завершили расследование двойного убийства, которое произошло в Осиповичах. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Утром 13 июля 2020 года в милицию поступило сообщение, что в частном доме обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Потерпевшими оказались 49-летний хозяин дома и его 26-летний племянник.

"Первоначально по подозрению в совершении двойного убийства задержали двоих мужчин, проживающих в Осиповичах. Однако после разбирательств выяснилось, что они непричастны к совершению преступления, их освободили из-под стражи", - отметили в Следственном комитете.

Позже в поле зрения сотрудников милиции попали двое ранее судимых жителей Осиповичского и Любанского районов, их задержали. "Во время проведения следственных действий и дальнейших оперативно-разыскных мероприятий установлена их причастность к совершению этого преступления", - рассказали специалисты.

В день совершения преступления мужчины 39 и 42 лет, вооруженные молотком и обрезом, проникли в дом в Осиповичах, где спали хозяин дома и племянник. "С целью завладения имуществом обвиняемые стали наносить проживавшим удары молотком. Кроме этого, мужчины произвели в каждого не менее чем по одному выстрелу из обреза, который до этого сделали из охотничьего ружья", - прокомментировали в Следственном комитете.

Затем мужчины завладели имуществом на сумму почти Br600. При расследовании установлена причастность мужчин и к кражам, которые ранее произошли в Любанском и Осиповичском районах.

Из допросов обвиняемых выяснилось, что мужчины не так давно освободились из мест лишения свободы и решили заняться разбойными нападениями на коммерческие организации. Для проверки способностей они совершили разбойное нападение в Осиповичах.

С обвиняемыми были проведены проверки показаний на месте. Они указали, как совершали преступления и где спрятали огнестрельное оружие - на одном из кладбищ в Стародорожском районе. Его закопали в случайную могилу.

По результатам расследования мужчинам предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого при совершении преступлений по нескольким статьям: кража, совершенная повторно группой лиц, разбой, убийство при отягощающих обстоятельствах, хищение либо уничтожение личных документов.

"Помимо этого был установлен 36-летний житель Любани, который продал обвиняемым охотничье ружье и боеприпасы к нему. Установлена причастность этого человека к совершенным кражам. Ему предъявлено обвинение по статьям: кража, незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия", - рассказали специалисты.

В отношении обвиняемых суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. Приговор в настоящее время не вступил в законную силу. Согласно решению суда 36-летнему жителю Любани назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы.-0-

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Осиповичи Следственный комитет убийство
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