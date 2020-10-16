Следователи завершили расследование убийства 59-летней гомельчанки

16 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование убийства 59-летней жительницы областного центра, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Согласно материалам дела, 43-летний уроженец Луганска переехал в Гомель в 2019 году. Он снял жилье, трудоустроился, однако на одном месте работы долго не задерживался. С последнего места был уволен за прогулы. Материальные трудности хотел решить за счет выгодного знакомства - подходящую кандидатуру подыскивал на сайтах знакомств.

В числе интернет-знакомых оказалась и потерпевшая. По версии следствия, 27 апреля 2020 года мужчина в очередной раз приехал к ней в гости. "При совместном распитии спиртных напитков гость задушил хозяйку. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый убрал квартиру. Перед уходом он похитил золотые украшения потерпевшей, мобильный телефон, деньги, ключи от квартиры и иные предметы на общую сумму свыше Br9 тыс.", - рассказали в УСК.

Спустя время мужчина вернулся на место преступления для более тщательного сокрытия следов. Он проник в квартиру, воспользовавшись похищенными ключами. "Внутри обвиняемый внимательно осмотрелся и заметил ноутбук с аксессуарами. Вещи он сложил у входной двери, однако в спешке забыл их забрать", - отметили в управлении.

Тело потерпевшей обнаружил 30 апреля ее сын. Он приехал узнать, почему она не отвечает на телефонные звонки. Подозреваемого задержали на следующий день в Хойниках возле дома другой его интернет-знакомой.

С участием задержанного провели следственные действия. Установлено, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности на территории Украины, в том числе за грабеж, разбой и мошенничество. В конце прошлого года в Гомеле был судим за кражу. Привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства.

На основании собранных по делу доказательств мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.12 ч.2 ст.139 (убийство, сопряженное с разбоем), ч.3 ст.207 (разбой, совершенный повторно, с целью завладения имуществом в крупном размере, с причинением тяжкого телесного повреждения), ч.1 ст.14 и ч.2 ст.205 (покушение на кражу, совершенную повторно, с проникновением в жилище) УК.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-