Следователями устанавливается местонахождение жительницы Волковысского района

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В производстве Волковысского районного отдела Следственного комитета находится уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения Кречко Анелии Романовны. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Установлено, что 69-летняя женщина проживала в деревне Трунцы Волковысского района. 9 ноября 2020 года ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Была одета в спортивные штаны, резиновые сапоги темно-серого цвета, шерстяную жилетку светло-коричневого цвета в клетку, темно-зеленую рабочую куртку со светоотражающей полосой на спине, на голове платок светло-фиолетового цвета.

Следователи обращаются к гражданам: если вам известна какая-либо информация об обстоятельствах исчезновения Анелии Кречко или о ее местонахождении, сообщить об этом в УСК по Гродненской области по телефонам: 8 (0152) 72-40-40 и 8 (033) 621-15-35.-0-