Следственный комитет представил видео "Получение взятки - до 15 лет #неочень приятного отдыха"

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет Беларуси представил видео "Получение взятки - до 15 лет #неочень приятного отдыха". Ролик опубликован сегодня на Youtube-канале ведомства, сообщает БЕЛТА.

Создание видео в СК приурочили к Международному дню борьбы с коррупцией. В ролике рассказывается о чиновнике и бизнесмене. "Мораль истории проста: человек - творец своей судьбы и сам решает, провести ему отдых на курорте или в местах не столь отдаленных. Только не всегда понимание этого факта приходит вовремя", - отметили в СК.

"Получение взятки - до 15 лет #неочень приятного отдыха" - слоган видео. "Он простой, правдивый, с небольшой долей сарказма и несколько наивный одновременно. И, надеемся, отрезвляющий, ведь отдыхать приходится от всего, что по-настоящему в этой жизни дорого, причем фактически по своей же воле", - подчеркнули в СК.-0-