21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет предупреждает о мошенниках в мессенджерах. Об этом сообщила в эфире программы "Причины и следствие с Партоном и Гончаровой" на "Радио Минск" официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Такая информация размещена в Telegram-канале ведомства, сообщает БЕЛТА.

"По данным следствия, 6 января в мессенджере Viber 49-летнему жителю Гродно поступил звонок с неизвестного номера. В ходе разговора звонивший представился сотрудником банка и пояснил, что по карт-счету гродненца осуществлена транзакция по переводу денежных средств. После чего звонок был переведен на девушку, которая пояснила, что с целью отмены операции необходимо сообщить номер его банковской карты и назвать SMS-код, который придет на мобильный телефон. Всю необходимую информацию мужчина предоставил, после этого разговор был окончен", - рассказала Юлия Гончарова.

Спустя время мужчине стали приходить SMS-сообщения о списании денежных средств с его карты на общую сумму более Br3 тыс.

Как сообщалось, Viber после жалоб белорусов заблокировал более 3 тыс. аккаунтов с признаками мошенничества. Компания Rakuten Viber напоминает, что категорически нельзя передавать собеседникам в мессенджерах данные своей карты (номер, срок действия, CVV-код), любой PIN-код, логин и пароль от интернет-банкинга, пароль 3D Secure, SMS-пароль.-0-