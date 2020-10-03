Следственный комитет разбирается в обстоятельствах смертельного травмирования мужчины

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет разбирается в обстоятельствах травмирования мужчины, приведших к его смерти, сообщает Telegram-канале Следственного комитета Беларуси.

По данным следствия, 29 сентября в больницу поступил 41-летний минчанин с телесными повреждениями. 3 октября мужчина скончался.

В ходе проверки установлено, что мужчина был задержан за мелкое хулиганство и содержался в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Также следствием предварительно установлено, что он упал со второго яруса кровати и в итоге получил телесные повреждения.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, допрашиваются очевидцы.

Некоторые телеграм-каналы и средства массовой информации активно пытаются политизировать трагедию, связывая ее с жестокостью сотрудников милиции. Однако задержание мужчины не связано с участием в незаконных массовых мероприятиях.

В связи с этим следователи в очередной раз обращаются к представителям медиасферы с просьбой не распространять недостоверную информацию. -0-