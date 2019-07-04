Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске, сообщили БЕЛТА в СК.

"По данным следствия, 3 июля во время праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости", - отметили в Следственном комитете.

Фото Следственного комитета

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) УК.

Создана следственная группа из сотрудников центрального аппарата Следственного комитета, УСК по Минску и УСК по Минской области.

По делу выдвинуты и отрабатываются несколько версий: неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильное заряжание салютных установок или неправильная их эксплуатация.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Продолжается работа на местах происшествий, изымается техническая документация, связанная с эксплуатацией салютных установок и фейерверочных изделий. Допрашиваются свидетели, в том числе военнослужащие, которые проводили заряжание, и сотрудники предприятия - поставщика фейерверков. Назначены экспертные исследования. Расследование продолжается.-0-

Следственно-оперативные группы работают на местах происшествий в Минске "На места происшествий незамедлительно выбыли специалисты Министерства обороны, МЧС, МВД. Медицинские работники оказали необходимую помощь", - проинформировали в СК.