Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске, сообщили БЕЛТА в СК.
"По данным следствия, 3 июля во время праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости", - отметили в Следственном комитете.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) УК.
Создана следственная группа из сотрудников центрального аппарата Следственного комитета, УСК по Минску и УСК по Минской области.
По делу выдвинуты и отрабатываются несколько версий: неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильное заряжание салютных установок или неправильная их эксплуатация.
Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Продолжается работа на местах происшествий, изымается техническая документация, связанная с эксплуатацией салютных установок и фейерверочных изделий. Допрашиваются свидетели, в том числе военнослужащие, которые проводили заряжание, и сотрудники предприятия - поставщика фейерверков. Назначены экспертные исследования. Расследование продолжается.-0-
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