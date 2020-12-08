Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве мужчины в Горках

8 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Могилевской области завершило расследование дела об убийстве, в совершении которого обвиняется 56-летний житель Горок. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

"По данным следствия, вечером 23 июля текущего года обвиняемый с двумя знакомыми распивал спиртные напитки по месту своего жительства. В состоянии алкогольного опьянения мужчина ударил бывшую супругу, а также оскорблял дочь, которые проживали вместе с обвиняемым. Находившийся в компании 26-летний мужчина сделал ему замечание, после чего между хозяином и гостем завязалась ссора. Во время конфликта обвиняемый схватил нож и нанес потерпевшему несколько ударов по различным частям тела, от чего тот скончался на месте происшествия", - рассказала Анастасия Лавринович.

Испуганная бывшая супруга и дочь мужчины убежали из квартиры к знакомому и рассказали ему о произошедшем. Мужчина сообщил о преступлении в милицию. "Прибывшая по адресу обвиняемого следственно-оперативная группа обнаружила на балконе тело потерпевшего. Следователи совместно с экспертами осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления, обвиняемого задержали. На допросе он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном", - отметила официальный представитель УСК по Могилевской области.

Следователи проверили показания обвиняемого, допросили свидетелей, провели очные ставки. По изъятым вещественным доказательствам сделаны экспертные исследования, результаты которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Обвиняемый в период инкриминируемого ему деяния страдал зависимостью от алкоголя. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, по своему психическому состоянию он в полной мере сознавал значение своих действий и мог руководить ими.

"По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.139 (убийство) УК. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он 15 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких преступлений против жизни и здоровья. Кроме того, неоднократно проходил принудительное лечение от алкоголизма", - сказала Анастасия Лавринович.-0-