Следственный комитет завершил расследование смертельного ДТП в Дзержинском районе

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование смертельного ДТП с участием нескольких машин, которое произошло в конце прошлого года в Дзержинском районе. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По данным следствия, днем 28 декабря 2019 года два автопоезда Volvo, которыми управляли водители из Гродненской области, направлялись в Новогрудок по трассе Р1 Минск - Дзержинск. В это время на 23-м км возле Фаниполя столкнулись по касательной Ford и Сhrysler. Водители легковушек, выставив аварийные знаки, ожидали вместе с пассажирами в салонах авто сотрудников ГАИ. Ехавшая впереди фура заметила в своей полосе стоявшие машины и сманеврировала вправо. А двигавшийся за ней на минимальной дистанции со скоростью 90 км/ч 27-летний коллега не успел своевременно среагировать на изменение дорожных условий и столкнулся с Ford, который по инерции въехал в Сhrysler.

В результате аварии 25-летний водитель Ford получил тяжелые травмы, а его 47-летний отец погиб на месте. Через неделю умерла в больнице и 49-летняя мать парня.

Во время расследования были допрошены все участники происшествия, проведен следственный эксперимент. Следователи пришли к выводу, что причиной ДТП стало нарушение требований правил дорожного движения. Водитель Volvo неправильно выбрал скорость движения в условиях ограниченной обзорности дороги, которая закрывалась габаритами впереди движущегося автопоезда, из-за чего не смог избежать столкновения.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и смерть двух лиц) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-

Фото УСК по Минской области