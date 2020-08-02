Следствие располагает достоверными данными - конечной точкой маршрута вагнеровцев был Минск

2 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Следствие располагает достоверными данными, что конечной точкой маршрута вагнеровцев был Минск. Такая информация озвучена в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Правоохранители делают все возможное, чтобы установить других людей, связанных с частной военной компанией Вагнера, которые могли или попытаются попасть на територию Беларуси.

В эфире ОНТ отметили, что история вызвала широкий резонанс. Граждане стали внимательнее относится к собственной и общественной безопасности. Подтверждение тому – десятки и даже сотни обращений в милицию. Люди сообщают о подозрительных незнакомцах или предметах.

Как сообщалось, главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета продолжается активная фаза расследования уголовного дела, возбужденного 29 июля по ст.13 и ч.2 ст.293 УК (приготовление к массовым беспорядкам). Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации, и они задержаны. 31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-