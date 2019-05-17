Следствие рассматривает несколько версий убийства сотрудника ГАИ в Могилеве

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За истекшие сутки следователями, сотрудниками милиции и экспертами проведен колоссальный объем работы в целях установления всех обстоятельств гибели сотрудника ГАИ в Могилевском районе, сообщил Следственный комитет Республики Беларусь в официальном Telegram-канале.

Инспектор ГАИ погиб в Могилевском районе "При исполнении служебного долга погиб сотрудник батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Могилевского облисполкома 1996 года рождения", - рассказала Ольга Чемоданова.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника ГАИ Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области по ст. 362 УК (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка).

Следователи завершили осмотр на месте обнаружения погибшего сотрудника ГАИ Тело 22-летнего лейтенанта милиции с признаками насильственной смерти было обнаружено 16 мая около 20.45 в лесном массиве в Могилевском районе.

Допрошены родственники, знакомые погибшего и иные свидетели. Изучена и зафиксирована следовая картина на месте обнаружения тела. Изъяты и приобщены к материалам уголовного дела обнаруженные вещественные доказательства: личные вещи, документы (в т.ч. служебное удостоверение), мобильный телефон, табельное оружие. По ним назначены необходимые исследования.

Согласно предварительному заключению экспертов, смерть милиционера наступила в результате огнестрельного ранения в голову. При этом следователи ожидают заключения судебно-медицинской и иных экспертиз, которые оперативно проводятся специалистами ГКСЭ.

Следователи в настоящее время рассматривают несколько версий случившегося. Проверяется версия о похищении милиционера неизвестными лицами на автомобиле черного цвета, однако, исходя из полученных в ходе расследования сведений, она не является приоритетной.

Следственная группа главного следственного управления продолжает работу по уголовному делу в Могилевской области. В настоящее время в качестве подозреваемых лиц никто не задержан. Окончательная правовая оценка случившегося будет дана после установления всех обстоятельств произошедшего.

Следствием получена информация, что около 18 часов 16 мая сотрудник ГАИ находился около железнодорожного переезда в районе улиц Вокзальной и Первомайской Могилева напротив здания Облпотребсоюза, где сел в неустановленный автомобиль. Спустя некоторое время его обнаружили погибшим.

В Могилеве ищут машину, в которую сел инспектор ГАИ Как сообщалось, тело 22-летнего лейтенанта милиции с признаками насильственной смерти было обнаружено 16 мая около 20.45 в лесном массиве в Могилевском районе.

Следственный комитет обращается к гражданам, которые обладают значимой информацией в этой связи, сообщить об этом следствию по телефонам 8 (017) 389-50-02, 8 (0222) 23-05-00.-0-