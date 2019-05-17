Следствие рассматривает несколько версий убийства сотрудника ГАИ в Могилеве

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За истекшие сутки следователями, сотрудниками милиции и экспертами проведен колоссальный объем работы в целях установления всех обстоятельств гибели сотрудника ГАИ в Могилевском районе, сообщил Следственный комитет Республики Беларусь в официальном Telegram-канале.
Допрошены родственники, знакомые погибшего и иные свидетели. Изучена и зафиксирована следовая картина на месте обнаружения тела. Изъяты и приобщены к материалам уголовного дела обнаруженные вещественные доказательства: личные вещи, документы (в т.ч. служебное удостоверение), мобильный телефон, табельное оружие. По ним назначены необходимые исследования.
Согласно предварительному заключению экспертов, смерть милиционера наступила в результате огнестрельного ранения в голову. При этом следователи ожидают заключения судебно-медицинской и иных экспертиз, которые оперативно проводятся специалистами ГКСЭ.
Следователи в настоящее время рассматривают несколько версий случившегося. Проверяется версия о похищении милиционера неизвестными лицами на автомобиле черного цвета, однако, исходя из полученных в ходе расследования сведений, она не является приоритетной.
Следственная группа главного следственного управления продолжает работу по уголовному делу в Могилевской области. В настоящее время в качестве подозреваемых лиц никто не задержан. Окончательная правовая оценка случившегося будет дана после установления всех обстоятельств произошедшего.
Следствием получена информация, что около 18 часов 16 мая сотрудник ГАИ находился около железнодорожного переезда в районе улиц Вокзальной и Первомайской Могилева напротив здания Облпотребсоюза, где сел в неустановленный автомобиль. Спустя некоторое время его обнаружили погибшим.
Следственный комитет обращается к гражданам, которые обладают значимой информацией в этой связи, сообщить об этом следствию по телефонам 8 (017) 389-50-02, 8 (0222) 23-05-00.-0-
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