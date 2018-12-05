Следствие рассматривает версию взрыва газа в частном доме в Борисове

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области проводит доследственную проверку по факту взрыва дома в Борисове, одна из версий причины случившегося - взрыв газовоздушной смеси. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

В Борисове взорвался дом, пострадал один человек По прибытии к месту вызова подразделений МЧС выяснилось, что произошел взрыв жилого дома с последующим горением и обрушением конструкций.

Следственная группа продолжает проверочные мероприятия, в том числе дополнительный осмотр с использованием специальной техники для детального разбора строения. "Изымаются следы и предметы для исследования, опрашиваются свидетели и очевидцы, родственники пострадавшего. Изучаются изъятые документы по газоснабжению и иному техническому обслуживанию, - отметила Татьяна Белоног. - Предварительный анализ ситуации дает основания рассматривать в качестве одной из версий взрыв газовоздушной смеси бытового характера".

Как сообщалось, днем 4 декабря в строящемся доме в Борисове произошел взрыв, который привел к обрушению. На момент происшествия внутри находился хозяин. С термическими ожогами 39-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

После локализации пожара на месте происшествия работали следователи. Была использована передвижная криминалистическая лаборатория Следственного комитета, привлечены эксперты в области пожаро- и взрывотехники ГКСЭ, сотрудники МЧС.-0-