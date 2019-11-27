Следы телефонного мошенничества с банковскими картами ведут в Россию и Украину - МВД

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следы случаев телефонного мошенничества с банковскими картами ведут, как правило, в Россию и Украину. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Вадим Устинович, передает корреспондент БЕЛТА.

"По фактам вишинга в Беларуси за ноябрь зарегистрировано около 400 преступлений. Нами получена информация, что следы, как правило, ведут либо в Россию, либо в Украину", - сказал Вадим Устинович.

Недавно сотни белорусов стали жертвами так называемого вишинга - телефонного мошенничества, связанного с выманиванием у держателей банковских карт конфиденциальной информации. Наряду с этим продолжают фиксироваться случаи хищения денег путем использования компьютерной техники, в том числе связанные с несанкционированным доступом к информации. Всего за 10 месяцев этого года зарегистрировано 7,7 тыс. преступлений в сфере высоких технологий. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Правоохранители напоминают, что ни под каким предлогом не следует передавать платежные реквизиты с полным номером карточки и сроком ее действия, логин и пароль к интернет-банкингу, иную персональную информацию. Не стоит вступать в переговоры с незнакомцами. Следует положить трубку и самостоятельно обратиться в банк по номерам, указанным на официальном сайте.

Необходимо применять все доступные способы защиты, предлагаемые банками (двухфакторная авторизация, смс-оповещение о расходных операциях, лимит снятия денежных средств и др.). МВД советует использовать сложные пароли доступа к учетным записям электронной почты, к системам интернет-банкинга, социальным сетям и другим интернет-сервисам. Не следует открывать электронные почтовые сообщения, полученные от неизвестных отправителей, не надо запускать их содержимое. Не стоит переходить по неизвестным ссылкам или посещать интернет-ресурсы сомнительного содержания. Также при посещении сайтов банков или других организаций надо обращать внимание на веб-адрес интернет-ресурса.

Просьба незнакомого человека о предоставлении конфиденциальной информации свидетельствует о том, что разговор ведется с мошенником. Сотрудники банка ни при каких обстоятельствах не требуют реквизитов банковских карт или иной конфиденциальной информации.

Одна из популярных схем мошенников - напугать жертву. Используются фразы: "с вашей карты происходят мошеннические транзакции", "со счета уже списаны деньги, и спасти их можно в считанные минуты", "от вашего имени направлена заявка на кредит, нужно срочно ее отменить", "на ваш счет ошибочно зачислен перевод, его нужно вернуть".

Если с картой действительно происходят мошеннические операции, банк сам может ее заблокировать. В любом случае все подозрительные ситуации лучше разрешать в отделении банка лично либо самостоятельно позвонить в контакт-центр по номерам, указанным на официальном сайте.-0-