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15 февраля 2021, 12:35

Слесарь из Лиды угрожал расправой участковому

Фото из архива
Фото из архива

15 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Слесарь из Лиды оскорблял в сети участкового и угрожал ему расправой: злоумышленника задержали. Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

На 36-летнего слесаря из Лиды вышли сотрудники гродненского управления ГУБОПиК и Дятловского РОВД. В августе 2020 года мужчина в одном из деструктивных Telegram-каналов оскорблял участкового инспектора, угрожал ему и призывал к насилию над милиционером.

"После задержания автор поста извинился. Он признался, что написал его под влиянием негативного мнения о правоохранителях в сети", - рассказали в МВД.

Действиям мужчины дана правовая оценка. Сейчас он подозреваемый по уголовным делам за оскорбление должностного лица и угрозу применения насилия в адрес сотрудника органов внутренних дел.

Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за изготовление и распространение порнографии. Также он активно участвовал в несанкционированных мероприятиях.-0-

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