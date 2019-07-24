Слесаря минского СТО обвиняют в угоне машины клиента

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слесарь столичного СТО обвиняется в угоне автомобиля клиента, обстоятельства устанавливаются Партизанским районным отделом Следственного комитета. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Ночью 1 июля сотрудники столичной Госавтоинспекции остановили Audi A4. Им управлял нетрезвый 24-летний парень. Во время разбирательства выяснилось, что машина водителю не принадлежит. При этом автомобиль имел повреждения.

"По данным следствия, хозяин автомобиля накануне оставил его для ремонта на одной из станций техобслуживания Минска. А слесарь по ремонту уехал на нем домой. Там он выпил и отправился на авто в развлекательное заведение. На выезде из двора не справился с управлением и наехал на бордюр, затем продолжил движение и впоследствии был остановлен сотрудниками ГАИ, - рассказала Екатерина Гарлинская. - Автомобиль был помещен на штрафстоянку. В результате ДТП никто не пострадал".

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 214 УК (угон транспортного средства, совершенный повторно). С учетом того, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-