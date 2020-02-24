Слишком быстрая езда обошлась столичному водителю штрафом и лишением прав

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска 17 января обнаружили разыскиваемый автомобиль BMW и водителя, который накануне со скоростью 229 км/ч скрывался от дорожной милиции, игнорируя требования сотрудников об остановке. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В отношении водителя составлены административные протоколы по ч.11 ст.18.14, ч.7 ст.18.14 и ч.3 ст.18.21 КоАП Беларуси. Он подвергнут штрафу в размере 35 базовых величин (1 БВ сейчас равна Br27) с лишением права управления транспортным средством сроком на 2 года.

Ранее 31-летний мужчина уже попадал в поле зрения сотрудников ГАИ. Управляя автомобилем Dodge Stealth и игнорируя требования милиционеров об остановке, он также пытался скрыться от преследования. Однако сделать это не удалось - нарушитель был задержан. Как выяснилось в результате медицинского освидетельствования, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Тогда по совокупности правонарушений и в соответствии с ч.3 ст.18.21 и ч.1 ст.18.16 КоАП Беларуси он был подвергнут штрафу в размере 100 БВ с лишением права управления транспортным средством сроком на 5 лет.-0-