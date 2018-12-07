Слонимские предприниматели продавали одежду по фиктивным документам

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая милиция Слонима выявила нарушение законодательства индивидуальными предпринимателями, которые продавали в Слониме, Дятлово и Зельве верхнюю одежду, ввезенную в Беларусь из России, по фиктивным документам, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

"Они покупали оптовые партии товаров за наличный расчет. На первый взгляд документы на приобретение и транспортировку были в полном порядке: оформлены на соответствующих бланках, содержали необходимые реквизиты продавца и покупателя, включая подписи и печать организации-продавца, зарегистрированной в Москве. Но элементарная проверка в интернете, где в открытом доступе размещена информация о российском предприятии, которым руководит человек с другой фамилией, доказывала фиктивность документов", - пояснили в КГК.

Директор российской фирмы также подтвердил, что не поставлял товар слонимским ИП, соответственно документов никаких не подписывал и печать никому не передавал. Значит, реквизиты фирмы использовались для легализации поставок оптовых партий одежды.

По итогам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях предприниматели привлечены к ответственности.-0-