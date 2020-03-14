Случайная знакомая похитила у брестчанки личные вещи и банковскую карту

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча со случайной знакомой для жительницы Бреста закончилась кражей личных вещей и банковской карты. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

С заявлением в Московский РОВД обратилась 47-летняя брестчанка, которая рассказала, что накануне познакомилась с женщиной, а после этого у нее пропала банковская карта.

Правоохранители восстановили события того дня. В общественном транспорте к жительнице Бреста подсела незнакомка. За время поездки женщины нашли общие темы для разговора. Затем новая приятельница сообщила, что у нее есть бутылка водки и предложила отметить знакомство. После нескольких тостов на улице, когда потерпевшая охмелела, незнакомка похитила у нее дамскую сумочку.

Чужую карточку, обнаруженную в сумке, злоумышленница отдала брату, а остальные вещи оставила себе. Следователи дали правовую оценку ее действиям.-0-