Случайный гость украл у новополочанина деньги и вещи

15 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Новополоцка после ночных посиделок со случайным знакомым лишился более $2 тыс. и ценных вещей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

В магазине у стеллажа с алкогольной продукцией мужчина разговорился с незнакомцем. Беседу они продолжили дома у радушного хозяина. Утром же, проснувшись, новополочанин обнаружил, что остался без телевизора, мобильного телефона, золотого кольца и крупной суммы денег. Пострадавший обратился за помощью в милицию.

Сотрудники уголовного розыска установили, что гостем оказался неработающий местный житель 1980 года рождения. Мужчина был задержан в момент, когда возвращался из ломбарда, куда сдал украденный телефон. В ходе обыска у подозреваемого было найдено и похищенное кольцо, а дома - телевизор. Не удалось отыскать только деньги, которые злоумышленник не помнил, куда спрятал. Следователями в отношении него возбуждено уголовное дело.-0-