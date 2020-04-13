Служебная овчарка обнаружила мину времен войны в Гомеле

13 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Служебная собака обнаружила мину времен Великой Отечественной войны в Гомеле. Информация об этом размещена на сайте УВД Гомельского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Фото Гомельского областного подразделения охраны

После дрессировки 8 апреля инспектор-кинолог Гомельского областного управления Департамента охраны МВД отпустил немецкую овчарку по кличке Лира порезвиться. В небольшом лесном массиве Новобелицкого района областного центра собака нашла ржавый снаряд.

Милиционер сообщил о находке в дежурную часть и до приезда саперно-пиротехнической группы вместе с овчаркой охранял мину.

Специалисты изъяли снаряд.-0-