Служебная собака нашла 1,4 кг насвая под прилавком на рынке в Гомеле

5 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Служебная собака нашла 1,4 кг насвая, спрятанного под прилавком на Центральном рынке в Гомеле, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Сотрудники наркоконтроля УВД облисполкома и Центрального РОВД Гомеля во время мероприятий по поиску и изъятию насвая задействовали кинологическую службу войсковой части 5525 внутренних войск МВД. "Немецкая овчарка Смайл унюхала в торговых рядах уже расфасованный по пакетикам насвай. Некурительный табак был спрятан в коробке под прилавком", - рассказали в УВД.

Как выяснилось, товар принадлежал 26-летнему гомельчанину. В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.2 ст.16.10 КоАП (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания). По данным правоохранителей, мужчина 26 раз привлекался к ответственности за торговлю некурительным табаком, из них девять - в этом году.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома