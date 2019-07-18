Служебная собака помогла найти в гараже у наркодилера килограмм запрещенного вещества

18 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля Центрального РОВД Гомеля при поддержке бойцов ОМОНа задержали подозреваемого в сбыте наркотических средств, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Правоохранители располагали информацией, что 23-летний неработающий гомельчанин не только употреблял, но и занимался продажей наркотиков. 16 июля милиционеры задержали двух потребителей запрещенного товара, которые купили у дилера два пакетика с марихуаной весом 8 г и 20 г. Вечером 17 июля бойцы наркоконтроля и ОМОНа задержали продавца.

Предполагалось, что мужчина мог хранить марихуану в гараже, который арендовал у пожилой соседки. Женщина не подозревала, для каких целей сдала помещение.

Для поиска наркотиков в гараже привлекли служебную собаку Дэзирэ из Гомельской таможни, которая раньше уже помогала оперативникам. Зеленое растительное вещество находилось под листами фанеры, часть травы обнаружили на рабочем столе. Также нашли приспособление для употребления наркотика.

Изъятое вещество весом более 1 кг направлено на экспертизу. Покупатели наркотиков и продавец задержаны. Возбуждено уголовное дело.-0-