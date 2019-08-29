Служебная собака помогла раскрыть жестокое убийство животновода в Шумилинском районе

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела об убийстве с особой жестокостью животновода в Шумилинском районе. Выйти на след предполагаемого преступника помогла служебная собака, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

На месте происшествия работал кинолог со служебной собакой. "Она взяла запаховый след от тела и пошла по дороге в направлении деревни от фермы, после чего свернула на тропинку на улицу этой деревни и подошла к частному дому, где фактически проживал обвиняемый", - рассказала Оксана Лазько.

"По данным следствия, 61-летний мужчина в период с 21.30 17 июня по 8.25 следующего дня, находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате здания фермы, расположенной в одной из деревень Шумилинского района, нанес 52-летнему животноводу многочисленные удары по различным частям тела металлической трубой, руками и ногами, после чего ушел. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных тяжких телесных повреждений. Его тело было обнаружено сотрудником фермы утром 18 июня", - добавила официальный представитель УСК.

Следователи допросили обвиняемого и свидетелей, проверили показания на месте. Осмотрены предметы, признанные вещественными доказательствами, собран характеризующий материал. Специалисты ГКСЭ провели экспертные исследования, заключения которых приобщены к материалам уголовного дела.

"Согласно материалам уголовного дела, мотивом совершения преступления стала месть в связи со сложившимися личными неприязненными отношениями на почве ранее имевшего место конфликта", - пояснила Оксана Лазько.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее обвиняемый был неоднократно судим за совершение преступлений против собственности, привлекался к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Во время допросов мужчина свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

Фото УСК по Витебской области