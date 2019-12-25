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25 декабря 2019, 23:36

Смертельное ДТП на М1 под Дзержинском: Peugeot врезалалось в стоящую на "аварийке" фуру

Фото Следственного комиета
Фото Следственного комиета

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смертельная авария произошла на трассе М1 под Дзержинском. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете. 

Сегодня, 25 декабря, около 2.30 22-летний житель Клецка на автомобиле Peugeot 306 двигался по М1 в направлении Минска. На 320 км автодороги Брест-Минск-граница РФ он столкнулся с фурой, стоявшей с включенной аварийной сигнализацией на обочине в попутном направлении из-за поломки.

Водитель Peugeot скончался на месте происшествия. Тех, кто располагает информацией по аварии, просят сообщить по телефонам 80171653116, 80295753586.

Автомобилистов призывают быть внимательными во время тумана, дождя, изменчивой погоды, которая ухудшает видимость на дорогах.-0-

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