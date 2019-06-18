Смертельное ДТП под Минском с такси и маршруткой: возбуждено уголовное дело в отношении таксиста

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело о смертельном ДТП возбуждено в отношении таксиста из Молодечно, на трассе Р28 он врезался в стоящую маршрутку. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Авария произошла 17 июня около 07.15 на 27-м км трассы Р28 вблизи агрогородка Лошаны Минского района. По данным следствия, 22-летний житель Молодечно на автомобиле Kia службы такси двигался в направлении Минска и не учел складывающуюся дорожную обстановку. Он столкнулся со стоявшей на остановке маршруткой Peugeot. В результате аварии ехавшая на заднем сидении легкового автомобиля 63-летняя жительница Молодечно от полученных травм скончалась на месте. Водитель и второй пассажир Kia госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Пять пассажиров маршрутки получили легкие телесные повреждения и после осмотра медиками отпущены домой.

Фото УСК по Минской области

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. "По результатам первоначальных следственных действий Минским районным отделом СК в отношении водителя легкового автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - отметила Татьяна Белоног.

Допрашиваются участники происшествия, назначены автотехнические, судебно-медицинские экспертизы, производство которых поручено специалистам управления ГКСЭ по Минской области.-0-