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07 октября 2021, 21:39

Смертельное ДТП под Осиповичами: грузовик сбил двух мужчин, менявших колесо

Фото УСК по Могилевской области
Фото УСК по Могилевской области

7 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Смертельное ДТП произошло сегодня под Осиповичами: грузовик сбил двух мужчин, менявших колесо. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Трагедия случилась около 14.00 на трассе Минск - Гомель вблизи д.Ясень. Водитель Fiat Ducato, 37-летний житель Бобруйска, остановился на обочине для замены заднего левого колеса. Помощь оказывал ехавший с ним 33-летний пассажир, тоже бобруйчанин. Мужчин сбила Scania под управлением 43-летнего минчанина. В результате аварии водитель микроавтобуса и пассажир погибли на месте.

"Следователи совместно с сотрудниками ГАИ и специалистами УГКСЭ по Могилевской области провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину, - рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова. - Планируется назначение ряда экспертных исследований".

Осиповичский районный отдел Следственного комитета в отношении водителя Scania возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК. В настоящее время с участием подозреваемого проводятся следственные действия.-0-

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