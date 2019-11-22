Смертельное ДТП произошло в Могилевском районе 

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 17-м км автодороги Могилев-Бобруйск вблизи деревни Солтановка водитель грузо-пассажирской "ГАЗели" с шестью пассажирами выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с трактором "МТЗ", сообщается в официальном Telegram-канале МВД Беларуси.

В результате столкновения погибли два пассажира "ГАЗели" (1965 и 1998 г.р.) Водитель и пассажир, получившие травмы, госпитализированы.

На месте ДТП работают следователи, сотрудники Госавтоинспекции, эксперты, медики. Устанавливаются обстоятельства аварии.-0-