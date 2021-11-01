Смертельное ДТП произошло в Полоцке

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 26-летний водитель "LADA Vesta" при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение со "Škoda Fabia", под управлением 46-летнего водителя, которая в результате столкновения ушла в неуправляемый занос, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с "Mercedes-Benz" которым управлял водитель 22 лет. Такая информация размещена в Telegram-канале ГАИ Витебщины.

В результате ДТП двое пассажиров "Škoda Fabia" 56 и 54 лет скончались на месте ДТП, водитель с ранениями доставлен в больницу.-0-