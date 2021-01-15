Смертельное ДТП с грузовиком в Могилеве: следователи ищут очевидцев

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве следователи устанавливают очевидцев смертельного ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 14 января около 10.50 водитель грузового служебного самосвала, проезжая по улице Челюскинцев вблизи дома №172, проявил невнимательность и совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого автомобиль въехал в остановочный пункт.

От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия, личность погибшей устанавливается.

Следователи просят очевидцев ДТП и граждан, обладающих информацией о происшествии, сообщить об этом по телефонам: 8 (044) 546-87-93, 8 (0222) 298-184.-0-