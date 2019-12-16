Смертельное ДТП с маршруткой под Солигорском: водителя "Газели" подозревают в угоне

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП с участием маршрутного такси. Водителя врезавшейся в маршрутку "Газели" подозревают в угоне, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Фото УСК по Минской области

Утром 15 декабря 22-летний житель Солигорска за рулем "Газели" ехал по автодороге Кулаки - Солигорск в направлении райцентра. По данным следствия, в деревне Кулаки водитель допустил столкновение с ехавшей в попутном направлении маршруткой. Она съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП 50-летняя пассажирка маршрутки скончалась на месте. Оба водителя и трое пассажиров Volkswagen с различными травмами были госпитализированы.

"Установлено, что находившийся за рулем "Газели" житель Солигорска не имеет водительского удостоверения. Он неправомерно завладел автомобилем, принадлежащим организации, где работает грузчиком. Солигорчанин воспользовался находившимися в салоне автомобиля ключами и угнал его", - рассказала Татьяна Белоног.

Действия мужчины квалифицированы следователями по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч.1 ст.214 УК (угон). Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы, в том числе для определения степени тяжести полученных травм пострадавшими. "Подозреваемый находится в больнице, где выставлен пост охраны. У него взяты образцы биосред для установления его физического состояния на момент совершения ДТП", - проинформировала Татьяна Белоног.

Окончательная оценка действиям подозреваемого будет дана по результатам расследования.-0-