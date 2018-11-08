Смертельное ДТП в Брестском районе устроил бесправник

8 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе правоохранители задержали водителя, сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 4 ноября в деревне Братылово. Неизвестный водитель сбил 28-летнего жителя деревни Большие Косичи, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Виновник ДТП скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность водителя была установлена. Им оказался житель деревни Черни 1997 года рождения, прав на управление транспортными средствами у молодого человека нет. ДТП он совершил на автомобиле "Форд Мондео", затем машину спрятал у знакомых в деревне Тельмы.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.-0-